Переключиться на мобильную версию

Барбора Крейчикова — Жил Тайхманн: видеообзор полуфинала турнира WTA в Дубае

Комментариев: 0
Крейчикова обыграла Тайхманн и вышла в финал.

Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 обыграла швейцарку Жил Тайхманн в полуфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В этом матче Крейчикова подала четыре эйса против двух, сделала три двойные ошибки против пяти и реализовала четыре брейк-пойнта из девять против одного из 11 у Тайхманн.

В финале турнира Барбора Крейчикова сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс. Ранее чешская и испанская теннисистки друг с другом не играли.

Поделись:
Теги: WTA, Дубаи, Барбора Крейчикова, Жил Тайхманн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь