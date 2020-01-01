Барбора Крейчикова — Жил Тайхманн: видеообзор полуфинала турнира WTA в Дубае

Крейчикова обыграла Тайхманн и вышла в финал.

Барбора Крейчикова Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах со счетом 7:5, 6:2 обыграла швейцарку Жил Тайхманн в полуфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В этом матче Крейчикова подала четыре эйса против двух, сделала три двойные ошибки против пяти и реализовала четыре брейк-пойнта из девять против одного из 11 у Тайхманн.

В финале турнира Барбора Крейчикова сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс. Ранее чешская и испанская теннисистки друг с другом не играли.