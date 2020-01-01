Крейчикова сыграет в финале турнира WTA в Дубае

Барбора Крейчикова обыграла швейцарку Жил Тайхманн.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла швейцарку Жил Тайхманн в полуфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

Первый сет матча прошел в равной борьбе, в которой соперницы по очереди выигрывали геймы на своих подачах. При счете 5:4 в свою пользу Тайхманн могла выигравать сет, однако не реализовала два брейк-пойнта, после чего Крейчикова забрала еще два гейма и выиграла сет 7:5. Во второй партии теннисистки обменивались не реализованными брейк-пойнтами. При счете 2:2 Тейхманн могла выходить вперед, но не реализовала геймбол, чем и воспользовалась чешская теннисистка, которая выиграла этот гейм и еще три подряд. В последнем, восьмом гейме Тайхманн создала брейк-пойнт, но реализовать его не смогла и Крейчикова выиграла сет со счетом 6:2 и матч.

В финале турнира в Дубае Барбора Крейчикова сыграет против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, которая обыграла Элизу Мертенс из Бельгии. Ранее Крейчикова и Мугуруса друг с другом не играли.