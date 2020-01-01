Гарбинье Мугуруса — Элиза Мертенс: видеообзор полуфинала турнира WTA в Дубае

Мугуруса в третий раз в нынешнем сезоне вышла в финал.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 обыграла бельгийку Элизу Мертенс в полуфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В этом матче Мугуруса подала один эйс против двух, сделала восемь двойных ошибок против пяти и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 против четырех из десяти у Мертенс.

Для испанской теннисистки финал турнира в Дубае стал третьим финалом в нынешнем сезоне. Оба предыдущих Мугуруса проиграла.