Переключиться на мобильную версию

Гарбинье Мугуруса — Элиза Мертенс: видеообзор полуфинала турнира WTA в Дубае

Комментариев: 0
Мугуруса в третий раз в нынешнем сезоне вышла в финал.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 обыграла бельгийку Элизу Мертенс в полуфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В этом матче Мугуруса подала один эйс против двух, сделала восемь двойных ошибок против пяти и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 против четырех из десяти у Мертенс.

Для испанской теннисистки финал турнира в Дубае стал третьим финалом в нынешнем сезоне. Оба предыдущих Мугуруса проиграла.

Поделись:
Теги: WTA, Гарбинье Мугуруса
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь