Дель Потро: Буду играть ради своих мамы и сестры

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал восстановление после травмы колена .

Экс-третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал свое восстановление после травмы колена, из-за которой аргентинец перенес три операции.

По словам Дель Потро, колено все еще беспокоит его, однако о завершении карьеры речи не идет.

«Колено доставляет мне много головной боли, но я чувствую, что не хочу заканчивать свою историю. Я думаю, что я еще не отдал все. Я хочу закончить карьеру, когда сам так решу, и я хочу сделать это на корте. Для меня будет большой наградой, если я вновь смогу играть. Я буду делать это ради моей сестры и мамы», - приводит слова аргентинского теннисиста издание Ole.

Также Дель Потро отметил, что вдохновляется примером швейцарца Роджера Федерера, который также много пропустил из-за травмы колена, однако вернулся в Тур на этой неделе.