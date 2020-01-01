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Дель Потро: Буду играть ради своих мамы и сестры

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Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал восстановление после травмы колена .
Хуан Мартин Дель Потро
Хуан Мартин Дель Потро
Getty Images

Экс-третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал свое восстановление после травмы колена, из-за которой аргентинец перенес три операции.

По словам Дель Потро, колено все еще беспокоит его, однако о завершении карьеры речи не идет.

«Колено доставляет мне много головной боли, но я чувствую, что не хочу заканчивать свою историю. Я думаю, что я еще не отдал все. Я хочу закончить карьеру, когда сам так решу, и я хочу сделать это на корте. Для меня будет большой наградой, если я вновь смогу играть. Я буду делать это ради моей сестры и мамы», - приводит слова аргентинского теннисиста издание Ole.

Также Дель Потро отметил, что вдохновляется примером швейцарца Роджера Федерера, который также много пропустил из-за травмы колена, однако вернулся в Тур на этой неделе.

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Теги: АТР, Хуан Мартин дель Потро
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