Переключиться на мобильную версию

Молчанов и Стаховский вышли в парный финал Челленджера в Италии

Комментариев: 0
Денис Молчанов и Сергей Стаховский обыграли пару из Польши.
Денис Молчанов и Сергей Стаховский
Денис Молчанов и Сергей Стаховский
БТУ

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли в финал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле в парном разряде.

В полуфинале Молчанов и Стаховский, первые сеянные на турнире, в двух сетах обыграли польскую пару Шимон Валкув — Ян Зелинский. Оба сета завершились на тай-брейке с одинаковым счетом 7:6.

Соперники Дениса Молчанова и Сергея Стаховского в финале определятся по итогам второго полуфинального матча между французами Кантеном Али — Тристаном Лямазеном и немецко-швейцарской парой Дастин Браун — Марк-Андреа Хюслер.

Поделись:
Теги: АТР, Челленджер, Денис Молчанов, Сергей Стаховский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь