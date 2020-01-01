Молчанов и Стаховский вышли в парный финал Челленджера в Италии

Денис Молчанов и Сергей Стаховский обыграли пару из Польши.

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли в финал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле в парном разряде.

В полуфинале Молчанов и Стаховский, первые сеянные на турнире, в двух сетах обыграли польскую пару Шимон Валкув — Ян Зелинский. Оба сета завершились на тай-брейке с одинаковым счетом 7:6.

Соперники Дениса Молчанова и Сергея Стаховского в финале определятся по итогам второго полуфинального матча между французами Кантеном Али — Тристаном Лямазеном и немецко-швейцарской парой Дастин Браун — Марк-Андреа Хюслер.