Мугуруса вышла в финал турнира WTA в Дубае

Для Гарбинье Мугурусы это уже третий финал в нынешнем сезоне.

Испанская теннисисистка Гарбинье Мугуруса вышла в финал турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В полуфинале девятая сеянная Мугуруса обыграла десятого номера посева бельгийку Элизу Мертенс. Первом сет матча Мертенс начала с реализованного брейк-пойнта, однако затем Мугуруса выиграла четыре гейма подряд и в дальнейшем повела 5:2. Бельгийская теннисистка после этого, казалось, нащупала свою игру, выиграла два гейма подряд, в том числе не дав Мугурусе реализовать сетбол. Однако при счете 5:4 девятая сеянная реализовал брейк-пойнт и выиграла сет 6:4. Во второй партии соперницы по очереди не реализовали брейк-пойнты и, выигрывая на своих подачах, дошли до счета 4:3 в пользу испанской теннисистки, при котором Мугуруса реализовала еще один брейк-пойнт. Мертенс ответила тремя выигранными геймами подряд, однако при счете 6:6 уступила на тай-брейке, проиграв сет со счетом 6:7 и матч.

Таким образом Гарбинье Мугуруса впервые в карьере вышла в финал Dubai Duty Free Tennis Championships. Этот финал стал для нее третьим в нынешнем сезоне. В феврале Мугуруса уступила Эшли Барти на турнире в Мельбурне, а неделю назад проиграла Петре Квитовой в Дохе.