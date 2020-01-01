Федерер: Выиграть турнир в Дохе не было задачей для меня

Роджер Федерер прокомментировал вое возвращение в Тур АТР.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое возвращение в Тур АТР, которое состоялось на турнире серии 250 Qatar ExxonMobil Open.

По словам Федерера, он не ставил перед собой задачу стать чемпионом турнира в Катаре.

«Очень счастлив, что вернулся. И очень, очень счастлив, как я смог это сделать. Выиграть этот турнир сейчас – не было реальной задачей для меня, я это знал. Самое важное – чтобы не случилось никаких ухудшений. Так как все в порядке, то для меня это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Думаю, что многие мои близкие люди и друзья ждали моего возвращения и я смог это сделать, смог даже выиграть один матч», - рассказал теннисист в интервью Tages Anzieger.

Напоминаем, что Роджер Федерер завершил выступления в Дохе на стадии четвертьфинала, проиграв грузину Николозу Басилашвили.