Марченко прошел в полуфинал Челленджера в Италии

Илья Марченко одержал победу над Йонашем Форейтеком.

Украинский теннисист Илья Марченко обыграл чеха Йонаша Форейтека в четвертьфинальном матче на турнире АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

Первый сет Марченко начал с реализованного брейк-пойнта, после чего выиграл гейм на своей подаче. Далее теннисисты обменивались победами на своих подачах. При этом Марченко не реализовал еще четыре брейк-пойнта, однако выиграл сет со счетом 6:4. Вторая партия началась с победы Форейтека на своей подаче, после чего украинский теннисист выиграл шесть геймов подряд. При этом чех не реализовал три гейм-бола. Таким образом, Марченко выиграл второй сет со счетом 6:1 и матч.

Всего Марченко совершил три двойные ошибки против двух и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 против нуля у Форейтека. Также оба спортсмена подали по пять эйсов.

В полуфинале Илья Марченко сыграет против британского теннисиста Лиэма Броуди, который также в двух сетах обыграл Юрия Родионова из Австрии. Ранее Марченко и Броуди играли друг с другом один раз. В июне 2017 года в первом раунде турнира в Ноттрнгеме победу одержал украинский теннисист.