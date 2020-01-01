Переключиться на мобильную версию

Федерер снялся с турнира в Дубае

Комментариев: 0
Недавно он провел свой первый матч за 405 дней.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Шестая ракетка Украины Роджер Федерер снова берет паузу в официальных выступлениях.

Он не сыграет на турнире ATP в Дубае на следующей неделе.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

На этой неделе Федерер выступил на турнире в Дохе, где дошел до четвертьфинала. Матч 1/8 финала против Дэна Эванса стал для Роджера первым после годичной паузы.

В 1/4 финала турнира в Дохе Федерер в трех сетах проиграл грузину Николозу Басилашвили.

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, теннис, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь