Федерер снялся с турнира в Дубае

Недавно он провел свой первый матч за 405 дней.

Шестая ракетка Украины Роджер Федерер снова берет паузу в официальных выступлениях.

Он не сыграет на турнире ATP в Дубае на следующей неделе.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

На этой неделе Федерер выступил на турнире в Дохе, где дошел до четвертьфинала. Матч 1/8 финала против Дэна Эванса стал для Роджера первым после годичной паузы.

В 1/4 финала турнира в Дохе Федерер в трех сетах проиграл грузину Николозу Басилашвили.