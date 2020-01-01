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Баутиста и Фритц вышли в полуфинал турнира АТР в Катаре

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Роберто Баутиста выбил первого номера посева.
Роберто Баутиста
Роберто Баутиста
Getty Images

Испанец Роберто Баутиста и американец Тэйлор Харри Фритц вышли в полуфинал турнира Qatar ExxonMobile Open в Дохе.

Баутиста в трехсетовом матче обыграл первого номера посева, австрийца Доминика Тима. В первом сете соперники обменялись победами на своих подачах и реализованными брейк-пойнтами, а затем в равной борьбе вышли на тай-брейк, где сильнее был Тим, выигравший сет со счетом 7:6. Вторая партия началась похожим образом — соперники забрали по два гейма подряд. Однако потом Баутиста взял четыре гейма подряд, выиграл сет со счетом 6:2 и перевел матч в третий сет. В решающей партии теннисисты опять начали с обменов — сначала реализовали по брейк-пойнту, затем забрали по гейму на своих подачах. При счете 2:2 Баутиста реализовал еще один брейк-поинт и больше Тим отыграться не смог — со счетом 6:4 испанец выиграл сет и матч.

В полуфинале соперником Баутисты будет третий сеянный россиянин Андрей Рублев, который прошел туда автоматически после снятия француза Ришара Гаске. С Рублевым Баутиста ранее играл четыре раза — дважды выиграл и дважды проиграл. Последняя их очная игра состоялась в немецком Гамбурге в сентябре прошлого года. Тогда победу одержал испанский теннисист.

В другой половине сетки Тэйлор Харри Фритц также в трех сетах обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Первый сет соперники провели, по очереди выигрывая геймы на своих подачах. Лишь при счете 5:5 Шаповалову удалось реализовать брейк-пойнт, а потом забрать сет со счетом 7:5. Вторую партию Фритц начал, выиграв три гейма подряд. Затем начался обмен победами на своих подачах и американец довел сет до победы 6:3 и перевел матч в третью партию. В решающем сете Фритц сразу реализовал брейк-пойнт и забрал еще один гейм на своей подаче. Однако, при счете 5:4 американский теннисист не реализовал два матчбола, позволив своему визави сравнять, реализовав брейк-пойнт. После этого Фритц сам реализовал брейк и на своей подаче довел сет до победы 7:5, выиграв и матч .

Соперником Тэйлора Харри Фритца в полуфинале будет грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который выбил из турнира швейцарца Роджера Федерера. Ранее Фритц и Басилашвили встречались во втором раунде турнира в Китае в сентябре 2017 года — тогда победу одержал американец.

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Теги: ATP, Роберто Баутиста-Агут, Доминик Тим, Денис Шаповалов
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