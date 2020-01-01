Циципас и Синнер прошли в четвертьфинал турнира во Франции

Полуфиналист Australian Open-2021 обыграл полуфиналиста Australian Open-2019.

Греческий теннисист Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер вышли в четвертьфинал турнира АТР серии 250 Open 13 Provence во французском Марселе.

Во втором раунде полуфиналист Australian Open 2021 года Циципас играл против полуфиналиста Australian Open 2019 года, француза Люки Пуя. Грек сразу захватил инициативу, начав первый сет с трех выигранных геймов кряду. Затем, после того, как Пуй на своей подаче отыграл один гейм, Циципас довел счет до 5:1. В седьмом гейме греческий тенисист уступил на своей подаче, однако затем реализовал первый же брейк-пойнт и выиграло сет со счетом 6:2. Второй сет начался в равной игре, которая продолжалась до счета 3:2 в пользу Циципаса, забравшего затем гейм на подаче французского теннисиста. Примечательно, что при этом Пуй не реализовал три геймбола. На своей подаче полуфиналист Australian Open-2021 довел счет до 5:2, а затем, отдав еще один гейм, віиграл сет со счетом 6:3 и матч.

В четвертьфинале соперником Стефаноса Циципаса будет еще один француз Пьер-Юг Эрбер, который в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри. С Эрбером Циципас один раз встречался ранее — француз обыграл грека на турнире в Китае в сентябре 2018 года.

В другой половине сетки пятый сеянный итальянский теннисист Янник Синнер выбил из турнира еще одного местного спортсмена Юго Гастона. В первом сете соперники, выигрывая свои подачи, дошли до счета 4:3, после чего Синнер реализовал брейк-пойнт. Гастон в следующем гейме ответил тем же, однако в десятом гейме итальянец создал три брейк пойнта и выиграл сет 6:4. Во второй партии пятый сеянный повел 3:0, после чего отдал гейм, не реализовав два брейк-пойнта. Однако это было все, что Гастон смог сделать во втором сете — Синнер выиграл еще три гейма подряд и сет со счетом 6:1, одержав победу в этом матче.

В четвертьфинале Яннику Синнеру предстоит сыграть с первым номером посева, россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл Егора Герасимова из Беларуси. Ранее Синнер и Медведев играли на Open 13 Provence год назад — тогда Синнер уступил в трех сетах.