Мугуруса и Тайхманн вышли в полуфинал турнира WTA в Дубае

Гарбинье Мугуруса обыграла Арину Соболенко, Жил Тайхманн выбила Коко Гофф.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и швейцарка Жил Тайхманн стали полуфиналистками турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

Девятая сеянная Мугуруса обыгрла третью ракетку турнира Арину Соболенко из Беларуси. В первом сете испанская теннисистка проиграла первый гейм, не реализовав два брейк-пойнта, а в четвертом гейме позволила реализовать брейк Соболенко. В последствии белоруска повела 4:1 и довела сет до победы со счетом 6:3. Вторую партию соперницы начали с обмена победами на чужих подачах, после чего Мугуруса выиграла еще три гейма и повела 4:1. Могло быть и 5:1, однако в шестом гейме девятая сеянная не реализовала брейк-пойнт. Тем не менее, теннисистка из Испании не упустила преимущество и выиграла партию — 6:3. В решающем, третьем сете преимущество Мугурусы стало решающим — при счете 1:2 она выиграла пять геймов подряд, забрав сет со счетом 6:2 и выиграв этот матч. У Соболенко была возможность выиграть еще как минимум один гейм, но при счете 4:2 белоруска не реализовала геймбол.

В полуфинале Гарбинье Мугуруса сыграет против бельгийки Элизы Мертенс, которая обыграла Джессику Пегулу из США. Для Мертенс и Мугурусы это будет вторая игра между собой. В предыдущей встрече в первом раунде US Open 2016 года победила испанская теннисистка.

Швейцарка Жил Тайхманн практически без проблем выиграла у американской теннисистки Коко Гофф. В первом сете при счете 4:3 Тахйманн реализовала первый же созданный брейк-пойнт и довела сет до победы 6:3. Вторую партию швейцарская теннисистка начала с того, что не дала сопернице реализовать гейм-бол, а в четвертом гейме — три брейк-пойнта. При счете 5:3 Тайхманн создала три брейк-пойнта, из которых не реализовала один, а на следующем забрала сет со счетом 6:3 и выиграла матч.

Соперницей Жил Тайхманн в полуфинале будет чешская тенниситка Барбора Крейчикова, обыгравшая россиянку Анастасию Потапову. Единственный раз Тайхманн и Крейчикова играли друг с другом в квалификации турнира в чешской Остраве в октябре прошлого года — тогда победу одержала Крейчикова, которой хватило двух сетов.