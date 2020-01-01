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Федерер: У меня были боли в плече

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Роджер Федерер прокомментировал проигрыш Николозу Басилашвили.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира АТР серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

По словам Федерера, с ногами у него проблем не было и поражение он принимает без проблем.

«Это поражение, которое я принимаю без проблем. Ноги у меня были в полном порядке, но были боли в плече. У Басилашвили один из сильнейших ударов в Туре. Я бы хотел сыграть еще один матч, но он был сильнее. Мы с командой обсудим, поедем ли в Дубаи — в течение 24 часов решим», - приводит слова Федерера TennisActu.

Напиминаем, что Qatar ExxonMobil Open стал для Федерера первым турниром с января прошлого года. После Australian Open 2020 года швейцарец долго не выступал из-за травмы колена.

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Теги: АТР, Роджер Федерер
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