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Роджер Федерер — Николоз Басилашвили: видеообзор четвертьфинала Qatar ExxonMobil Open

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Роджер Федерер проиграл грузинскому теннисисту в трех сетах.

Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 5:7 проиграл грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира АТР серии 250 Quatar ExxonMobil Open в Дохе.

За этот матч оба спортсмена подали по 12 эйсов. Также Федерер не сделал ни одной двойной ошибки против пяти и реализовал один брейк-пойнт из пяти против трех из десяти у Басилашвили.

В полуфинале грузинский теннисист сыграет против американца Тэйлора Харри Фритца.

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Теги: АТР, Роджер Федерер, Николоз Басилашвили
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