Роджер Федерер — Николоз Басилашвили: видеообзор четвертьфинала Qatar ExxonMobil Open

Роджер Федерер проиграл грузинскому теннисисту в трех сетах.

Роджер Федерер Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 5:7 проиграл грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира АТР серии 250 Quatar ExxonMobil Open в Дохе.

За этот матч оба спортсмена подали по 12 эйсов. Также Федерер не сделал ни одной двойной ошибки против пяти и реализовал один брейк-пойнт из пяти против трех из десяти у Басилашвили.

В полуфинале грузинский теннисист сыграет против американца Тэйлора Харри Фритца.