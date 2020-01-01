Федерер проиграл в четвертьфинале турнира АТР в Катаре

Роджер Федерер в трех сетах уступил Николозу Басилашвили.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл грузину Николозу Басилашвили матч четвертьфинала турнира АТР серии 250 Quatar ExxonMobil Open в Дохе.

Первый сет со счетом 6:3 выиграл Федерер, однако во второй партии Басилашвили отыгрался, победив со счетом 6:1. В решающем, третьем сете швейцарский теннисист подавал на матчбол, однако в итоге на тай-брейке грузин одержал победу 7:5.

Соперником Басилашвили в полуфинале станет американец Тэйлор Харри Фритц, который в своем четвертьфинале в трех сетах выиграл у канадского теннисиста Дениса Шаповалова.