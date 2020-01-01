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Федерер проиграл в четвертьфинале турнира АТР в Катаре

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Роджер Федерер в трех сетах уступил Николозу Басилашвили.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл грузину Николозу Басилашвили матч четвертьфинала турнира АТР серии 250 Quatar ExxonMobil Open в Дохе.

Первый сет со счетом 6:3 выиграл Федерер, однако во второй партии Басилашвили отыгрался, победив со счетом 6:1. В решающем, третьем сете швейцарский теннисист подавал на матчбол, однако в итоге на тай-брейке грузин одержал победу 7:5.

Соперником Басилашвили в полуфинале станет американец Тэйлор Харри Фритц, который в своем четвертьфинале в трех сетах выиграл у канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

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Теги: ATP, Роджер Федерер, Николоз Басилашвили, четвертьфинал
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