Элиза Мертенс — Джессика Пегула: видеообзор четвертьфинала турнира WTA в Дубае

Элиза Мертенс одержала непростую победу над Джессикой Пегулой.

Элизе Мертенс Getty Images

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 6:0 обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

После поражения в первом сете со счетом 5:7 десятая сеянная Мертенс во второй партии уступала со счетом 1:5. При счете 1:4 и 4:5 бельгийка не позволила Пегуле реализовать по три брейк-пойнта и выиграла пять геймов подряд и сет со счетом 7:5. А решающую, третью партию Мертенс забрала с сухим счетом 6:0. Таким образом, бельгийская теннисистка выиграла 11 геймов подряд.

В этом матче Мертенс подала три эйса против нуля, совершила десять двойных ошибок против семи и реализовала семь брейк-пойнтов из 15 против четырех из 13 у Пегулы.

В полуфинале Элиза Мертенс сыграет против победительницы четвертьфинального матча между Гарбинье Мугурусой и Ариной Соболенко.