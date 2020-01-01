Мертенс и Крейчикова стали первыми полуфиналистками турнира WTA в Дубае

Элиза Мертенс обыграла Джессику Пегулу, Барбора Крейчикова выбила Анастасию Потапову.

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс и чешка Барбора Крейчикова стали первыми полуфиналистками турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

Десятая сеянная Мертенс одержала непростую победу над американкой Джессикой Пегулой. В первом сете этого матча обе спортсменки попеременно выходили вперед, выигрывая геймы на своих и чужих подачах. Пегула могла все решить гораздо раньше, но в пятом и девятом геймах проиграла, не реализовав в общей сложности семь матчболов. Только при счетом 5:4 в пользу мертенс американка забрала три гейма подряд и выиграла сет со счетом 7:5. Во второй партии уже бельгийская теннисистка совершила камбэк, по ходу сета проигрывая 1:4 и 2:5, а затем выиграв пять геймов подряд и сет со счетом 7:5. А в решеющем третьем сете борьбы уже не было. Лишь раз у Пегулы был матчбол, который она не реализовала и Мертенс выиграла 6:0.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова легко обыграла россиянку Анастасию Потапову. Первый сет Крейчикова взяла с сухим счетом 6:0, при этом её соперница не реализовала четыре геймбола. Вторая партия началась с победы Потаповой, которая при счете 1:2 взяла еще один гейм — на этот раз на подаче соперницы. Однако после этого чешка взяла четыре гейма подряд и выиграла сет со счетом 6:2.

Напоминаем, что сегодня на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships состоятся еще два четвертьфинала Гарбинье Мугуруса — Арина Соболенко и Жил Тайхманн — Коко Гофф.