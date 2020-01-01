Федерер: Сам удивлен, что выиграл у Эванса

Роджер Федерер прокомментировал свой первый матч после возвращения на корт.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свой матч на турнире ATP серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе против англичанина Дэна Эванса.

По словам Федерера, он больше думал о том, что устал, чем о том, как играть дальше.

«Очень здорово вернуться на корт, независимо от результата. Это был отличный матч. Я больше думал о том, что я устал, чем о том, какие удары мне делать. Но в концовке Эванс сам мне немного помог, допустив несколько ошибок, и на матчболе я просто решился пробить слева навылет, мол, если и проигрывать, то отдать все, что у тебя есть. Дэн – отличный игрок, я знал, что мне будет трудно пробить его на таком медленном корте. Я сам удивлен что выиграл, но я был удивлен и две недели назад, когда мы с Эвансом тренировались, что я могу цепляться за игру. Это позитивные сигналы для меня», - приводит слова экс-первой ракетки мира издание Tagesanzeiger.

Напоминаем, что Роджер Федерер одержал над Дэном Эвансом победу в трех сетах.