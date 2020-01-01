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Федерер: Сам удивлен, что выиграл у Эванса

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Роджер Федерер прокомментировал свой первый матч после возвращения на корт.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свой матч на турнире ATP серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе против англичанина Дэна Эванса.

По словам Федерера, он больше думал о том, что устал, чем о том, как играть дальше.

«Очень здорово вернуться на корт, независимо от результата. Это был отличный матч. Я больше думал о том, что я устал, чем о том, какие удары мне делать. Но в концовке Эванс сам мне немного помог, допустив несколько ошибок, и на матчболе я просто решился пробить слева навылет, мол, если и проигрывать, то отдать все, что у тебя есть. Дэн – отличный игрок, я знал, что мне будет трудно пробить его на таком медленном корте. Я сам удивлен что выиграл, но я был удивлен и две недели назад, когда мы с Эвансом тренировались, что я могу цепляться за игру. Это позитивные сигналы для меня», - приводит слова экс-первой ракетки мира издание Tagesanzeiger.

Напоминаем, что Роджер Федерер одержал над Дэном Эвансом победу в трех сетах. 

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Теги: ATP, Роджер Федерер
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