Стаховский и Молчанов прошли в парный полуфинал Челленджера в Италии

Соперники украинцев в четвертьфинале снялись во втором сете.

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский прошли в полуфинал турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле в парном разряде.

В четвертьфинале Молчанов и Стаховский играли против немецкой пары Петер Гоевчик — Тобиас Камке. В первом сете украинцы реализовали три брейк-пойнта из четырех и одержали победу со счетом 6:2. Во второй партии Молчанов и Стаховский забрали первый гейм, после чего Гоевчик и Камке объявили о снятии. Таким образом украинский дуэт стал полуфиналистами итальянского Челленджера.

В полуфинале Денис Молчанов и Сергей Стаховский сыграют против польских теннисистов Шимона Валкува и Яна Зелиньского, которые обыграли немецко-австрийскую пару Даниэль Мазур — Юрий Родионов.