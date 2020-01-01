Людмила Киченок завершила выступления на парном турнире в Дубае

Киченок и Елена Остапенко уступили паре из Китая.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Елена Остапенко из Латвии выбыли из турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко уступили паре из Китая Сю Йифань — Ян Чжаосянь. Спортсменки из Поднебесной выиграли первый сет со счетом 6:2, однако во второй партии украинско-латвийская пара взяла реванш — 6:3. В решающем, третьем сете Киченок и Остапенко вели со счетом 5:3, однако дальше смогли выиграть только два очка, а китаянки — семь и сет со счетом 10:7.

Напоминаем, что сегодня на турнире АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле украинец Илья Марченко прошел в четвертьфинал.