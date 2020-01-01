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Надаль получил wild card на турнир в Дубае, но отказался от него

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Испанский теннисист не готов играть из-за травмы спины.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль получил wild card на турнир в Дубае, однако принял решение отказаться от выступления.

О своем решении 20-кратный чемпион Больших шлемов нависал в социальных сетях.

"Я хотел бы поблагодарить организаторов турнира в Дубае за wild card. Мы серьезно обдумали возможность участия, но я не думаю, что уже готов к игре. Еще раз спасибо за любезное приглашение и удачи с проведением турнира

И особая благодарность директору турнира Салаху Талаку, ведь я знаю, сколько усилий он приложил, чтобы обеспечить беспрепятственное прибытие игроков в Дубай во время этой беспрецедентной пандемии коронавируса и трудных для всех времен", - написал Надаль в Twitter.

Отметим, что на данный момент Надаль является второй ракеткой мира, но уже со следующей недели его сместит россиянин Даниил Медведев.

По имеющейся информации, ц испанца травма спины, которая не позволяет ему выходить на корт на данный момент.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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