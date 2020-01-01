Мугуруса и Гофф прошли в четвертьфинал, Плишкова выбыла из турнира в Дубае

Гарбинье Мугуруса выбила Игу Швентек, Каролина Плишкова уступила Джессике Пегуле.

Гарбинье Мугуруса и Коко Гофф прошли в четвертьфинал турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

Мугуруса практически без проблем обыграла действующую чемпионку French Open Игу Швентек. Первый сет испанская теннисистка забрала с сухим счетом 6:0 при том, что Швентек не реализовала два брейк-пойнта во втором гейме. Во второй партии польская тенниистка смогла выровнять игру и даже повести, однако при счете 3:4 Мугуруса забрала гейм на своей подаче, затем реализовала брейк-пойнт и выиграла сет и матч снова на своей подаче — 6:4.

В четвертьфинале Гарбинье Мугуруса сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в двух сетах обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт. С Соболенко Мугуруса ранее встречалась дважды по разу проиграв и выиграв. В последний раз испанская теннисистка играла против белоруски неделю назад на турнире в Дохе, где одержала победу в трех сетах.

Неожиданно выбыла вторая сеянная чешка Каролина Плишкова, которая в двух сетах крупно проиграла американке Джессике Пегуле. Первый сет Пегула выиграла всухую со счетом 6:0. При этом во втором гейме Плишкова не реализовала три геймбола. Второй сет чешская теннисистка начала с двух выигранных геймов подряд, однако дальше на корте снова доминировала американка. Пегула выиграла шесть геймов подряд и снова Плишкова не реализовала геймбол в четвертом гейме — 6:2 и дальше проходит американская теннисистка.

В четвертьфинале соперницей Пегулы будет десятая сеянная бельгийка Эрика Мертенс, которая в двух сетах обыграла Каролин Гарсиа из Франции. Единственный раз Пегула и Мертенс играли друг с другом в августе 2020 года в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке — тогда победу в двух сетах одержала Мертенс.

Американска Коко Гофф не без труда прошла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. В первом сете Гофф взяла два гема подряд, а потом соперницы начали обмен победами на своих подачах и сет завершился со счетом 6:4 в пользу американки. Гофф могла ускорить победу, однако в седьмом гейме не реализовала брейк-пойнт. А во втором сете Мартинцова выиграла два гейма подряд, однако после этого Гофф уже не проигрывала и выиграла сет со счетом 6:2, не позволив Мартинцовой в шестом гейме реализовать геймбол.

Соперницей Коко Гофф в четвертьфинале будет швейцарская теннисистка Жил Тайхманн, которая в двух сетах обыграла Онс Джабер из Туниса. Оба предудущих матча между Гофф и Тайхманн, последний из которых прошел в феврале в первом раунде Australian Open, завершились победами американки.

Напоминаем, что сегодня на турнире АТР в Дохе свой первый матч с Australian Open 2020 года сыграл швейцарский теннисист Роджер Федерер.