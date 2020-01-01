Переключиться на мобильную версию

Мугуруса и Гофф прошли в четвертьфинал, Плишкова выбыла из турнира в Дубае

Комментариев: 0
Гарбинье Мугуруса выбила Игу Швентек, Каролина Плишкова уступила Джессике Пегуле.
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Getty Images

Гарбинье Мугуруса и Коко Гофф прошли в четвертьфинал турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

Мугуруса практически без проблем обыграла действующую чемпионку French Open Игу Швентек. Первый сет испанская теннисистка забрала с сухим счетом 6:0 при том, что Швентек не реализовала два брейк-пойнта во втором гейме. Во второй партии польская тенниистка смогла выровнять игру и даже повести, однако при счете 3:4 Мугуруса забрала гейм на своей подаче, затем реализовала брейк-пойнт и выиграла сет и матч снова на своей подаче — 6:4.

В четвертьфинале Гарбинье Мугуруса сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая в двух сетах обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт. С Соболенко Мугуруса ранее встречалась дважды по разу проиграв и выиграв. В последний раз испанская теннисистка играла против белоруски неделю назад на турнире в Дохе, где одержала победу в трех сетах.

Неожиданно выбыла вторая сеянная чешка Каролина Плишкова, которая в двух сетах крупно проиграла американке Джессике Пегуле. Первый сет Пегула выиграла всухую со счетом 6:0. При этом во втором гейме Плишкова не реализовала три геймбола. Второй сет чешская теннисистка начала с двух выигранных геймов подряд, однако дальше на корте снова доминировала американка. Пегула выиграла шесть геймов подряд и снова Плишкова не реализовала геймбол в четвертом гейме — 6:2 и дальше проходит американская теннисистка.

В четвертьфинале соперницей Пегулы будет десятая сеянная бельгийка Эрика Мертенс, которая в двух сетах обыграла Каролин Гарсиа из Франции. Единственный раз Пегула и Мертенс играли друг с другом в августе 2020 года в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке — тогда победу в двух сетах одержала Мертенс.

Американска Коко Гофф не без труда прошла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. В первом сете Гофф взяла два гема подряд, а потом соперницы начали обмен победами на своих подачах и сет завершился со счетом 6:4 в пользу американки. Гофф могла ускорить победу, однако в седьмом гейме не реализовала брейк-пойнт. А во втором сете Мартинцова выиграла два гейма подряд, однако после этого Гофф уже не проигрывала и выиграла сет со счетом 6:2, не позволив Мартинцовой в шестом гейме реализовать геймбол.

Соперницей Коко Гофф в четвертьфинале будет швейцарская теннисистка Жил Тайхманн, которая в двух сетах обыграла Онс Джабер из Туниса. Оба предудущих матча между Гофф и Тайхманн, последний из которых прошел в феврале в первом раунде Australian Open, завершились победами американки.

Напоминаем, что сегодня на турнире АТР в Дохе свой первый матч с Australian Open 2020 года сыграл швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Поделись:
Теги: WTA, Гарбинье Мугуруса, Ига Швентек, Каролина Плишкова, Кори Гауфф, Джессика Пегула
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь