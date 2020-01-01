Федерер: Сегодня выступал без обезболивающих — можно считать, что я здоров
Роджер Федерер рассказал о состоянии здоровья после матча с Дэном Эвансом.
Швейцарский теннисист Роджер фФедерер рассказал о том, как себя чувствует после матча турнира АТР серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе против англичанина Дэна Эванса.
По словам Федерера, он давно уже не принимает обезболивающие и состояние колена позволяет швейцарцу считать себя здоровым.
«Я не принимаю обезболивающих просто так — только если это очень нужно. Сегодня я выступал без обезболивающих и не принимал их уже месяцев девять, с тех пор, как меня прооперировали. Так что можно считать, что я здоров», - приводит слова швейцарского теннисиста Tennismajors.
Напоминаем, что Роджер Федерер обыграл Эванса в трех сетах и прошел в четвертьфинал Qatar ExxonMobil Open, где сыграет против грузина Николоза Басилашвили.
Полная версия правил