Федерер: Сегодня выступал без обезболивающих — можно считать, что я здоров

Роджер Федерер рассказал о состоянии здоровья после матча с Дэном Эвансом.

Швейцарский теннисист Роджер фФедерер рассказал о том, как себя чувствует после матча турнира АТР серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе против англичанина Дэна Эванса.

По словам Федерера, он давно уже не принимает обезболивающие и состояние колена позволяет швейцарцу считать себя здоровым.

«Я не принимаю обезболивающих просто так — только если это очень нужно. Сегодня я выступал без обезболивающих и не принимал их уже месяцев девять, с тех пор, как меня прооперировали. Так что можно считать, что я здоров», - приводит слова швейцарского теннисиста Tennismajors.

Напоминаем, что Роджер Федерер обыграл Эванса в трех сетах и прошел в четвертьфинал Qatar ExxonMobil Open, где сыграет против грузина Николоза Басилашвили.