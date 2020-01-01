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Тим, Баутиста и Шаповалов прошли в четвертьфинал турнира АТР в Дохе

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Трое из четырех сеянных спортсменов одержали победы во втором раунде.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Доминик Тим, Роберто Баутиста и Денис Шаповалов обержали победы в своих матчах второго раунда турнира АТР серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

Тим не без труда в трех сетах переиграл российского теннисиста Аслана Карацева. В первом сете соперники по очереди выигрывали свои подачи и Карацев на тай-брейке забрал партию 5:7. Однако во втором сете австрийский теннисист выиграл три гейма подряд, реализовав брейк-пойнт, в седьмом гейме не позволил своему сопернику реализовать два брейк-пойнта, и довел сет до победы 6:3. А в третьем сете Тим повел 5:1, отдал второй гейм на подаче Карацева, после чего на своей подаче забрал гейм, сет и матч — 6:2.

В четвертьфинале Тим сыграет против испанца Роберто Баутисты, который в двух сетах обыграл казахстанца Александра Бублика. Оба сета шли по схожему сценарию — соперники по очереди забирали геймы на своих подачах, при чем даже не позволяя оппоненты создать брейк-пойнт, а в решающих геймах Баутиста, ведя в счете, реализовывал брейк-пойнт и доводил сет до победы — 6:4, 6:3.

Стоит отметить, что для Тима и Баутисты это будет пятая очная встреча в карьере. В последний раз они играли в сентябре 2018 года. Тогда австриец одержал победу, которая стала первой после трех поражений от испанского теннисиста.

В другой половине сетки четвертый сеянный Денис Шаповалов из Канады не без труда в двух сетах прошел другого канадского теннисиста Вашека Поспишила. В первом сете у Шаповалова лишь с четвертого раза получилось реализовать брейк-пойнт — при счете 5:5, после чего он легко выиграл гейм на своей подаче и сет со счетом 7:5. Во второй партии соперники выигрывали свои подачи, доведя счет до 3:3. В седьмом гейме Шаповалов создал пять брейк-пойнтов прежде, чем удалось реализовать. При этом у Поспишила был геймбол. После этого соперники продолжили обмен выигранными геймами на своих подачах, пока счет не стал 6:4 в пользу Шаповалова.

В четвертьфинале Денис Шаповалов сыграет против американского теннисиста Тэйлора Харри Фритца, который неожиданно выбил из турнира шестого сеянного бельгийца Давида Гоффина. Это будет четвертая очная встреча Шаповалова и Фритца — все три предыдущих матча выиграл теннисист из Канады. В последний раз они играли друг с другом в третьем раунде US Open 2020 года.

Напоминаем, что сегодня в четвертьфинал Qatar ExxonMobil Open также прошел швейцарец Роджер Федерер, который играл свой первый матч с Australian Open 2020 года.

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Теги: Доминик Тим, Роберто Баутиста-Агут, Денис Шаповалов
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