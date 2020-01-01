Четвертый Ultimate Tennis Showdown состоится в апреле

В турнире Патрика Муратоглу примет участие Стефанос Циципас .

Четвертый розыгрыш турнира Ultimate Tennis Showdown состоится в апреле этого года, сообщает Tennismajors.

По информации источника, организаторы UTS подтвердили, что турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Академии Патрика Муратоглу. В турнире примут участие как минимум трое теннисистом из Топ-20 мирового рейтинга — полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас, а также Гаэль Монфис и Фабмио Фоньини.

В этом году организаторы UTS помимо Главной Лиги запускают также Лигу Претендентов, в которой будут играть восемь теннисистов. А в конце сезона состоится аналог турнира Мастерс The Ultimate Encounter. В нем выступят игроки из обеих лиг, а победитель получит титул Чемпиона UTS.

Стоит отметить, что четвертый UTS впервые в истории турнира пройдет на грунтовых кортах. Ранее он проходил только на харде - дважды на открытых кортах и один раз в зале.