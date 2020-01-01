Глава АТР: Хотел бы, чтобы в дальнейшем у нас была другая структура управления

Теннисная Семерка соберется в ближайшее время для обсуждения ключевых вопросов.

В конце марта начнет работу «Теннисная Семерка» - рабочая группа в составе представителей АТР, WTA, четырех турниров Большого Шлема и ITF, которая займется ключевыми вопросами.

По словам главы АТР Андреа Гауденци, в современном теннисе назрели глобальные перемены.

«После Australian Open мы договорились с марта начать совместную работу. Управление, календарь, коммерческие вопросы, телеправа, спонсорские пакеты — все будет обсуждаться. У тенниса много любителей по всему миру, однако управление им разбито между семью организациями, которые занимаются разными частями игры. А в современных условиях нам надо быть оперативнее. Я бы хотел, чтобы у нас в дальнейшем была другая структура управления и мы доказали, что можем работать вместе», - приводит слова Гауденци Reuters.

Итальянец возглавил АТР в прошлом году, после чего представил план по масштабной реорганизации тенниса.