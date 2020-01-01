Переключиться на мобильную версию

Глава АТР: Хотел бы, чтобы в дальнейшем у нас была другая структура управления

Комментариев: 0
Теннисная Семерка соберется в ближайшее время для обсуждения ключевых вопросов.
Новак Джокович и Андреа Гауденци
Новак Джокович и Андреа Гауденци
Getty Images

В конце марта начнет работу «Теннисная Семерка» - рабочая группа в составе представителей АТР, WTA, четырех турниров Большого Шлема и ITF, которая займется ключевыми вопросами.

По словам главы АТР Андреа Гауденци, в современном теннисе назрели глобальные перемены.

«После Australian Open мы договорились с марта начать совместную работу. Управление, календарь, коммерческие вопросы, телеправа, спонсорские пакеты — все будет обсуждаться. У тенниса много любителей по всему миру, однако управление им разбито между семью организациями, которые занимаются разными частями игры. А в современных условиях нам надо быть оперативнее. Я бы хотел, чтобы у нас в дальнейшем была другая структура управления и мы доказали, что можем работать вместе», - приводит слова Гауденци Reuters.

Итальянец возглавил АТР в прошлом году, после чего представил план по масштабной реорганизации тенниса.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь