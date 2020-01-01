Молчанов и Стаховский вышли во второй раунд парного Челленджера в Италии

Украинская пара обыграла словака Мартина Клижана и чешского теннисиста Зденека Коларжа.

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли во второй раунд турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В первом раунде Молчанов и Стаховский, которые получили первый номер посева, обыграли в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 словацко-чешскую пару Мартин Клижан — Зденек Коларж. Украинские теннисисты реализовали четыре из семи брейк-пойнтов против одного из трех у Клижана и Коларжа.

Соперники Молчанова и Стаховского во втором раунде определятся по итогу матча итальянцев Маттео Гиганте и Джулио Дзеппьери против немецких теннисистов Петера Гойовчика и Томаса Камке.

Напоминаем, что Сергей Стаховский сегодня выбыл из турнира в Бьелле в индивидуальном разряде.