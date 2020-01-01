Переключиться на мобильную версию

Молчанов и Стаховский вышли во второй раунд парного Челленджера в Италии

Комментариев: 0
Украинская пара обыграла словака Мартина Клижана и чешского теннисиста Зденека Коларжа.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
БТУ

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли во второй раунд турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В первом раунде Молчанов и Стаховский, которые получили первый номер посева, обыграли в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 словацко-чешскую пару Мартин Клижан — Зденек Коларж. Украинские теннисисты реализовали четыре из семи брейк-пойнтов против одного из трех у Клижана и Коларжа.

Соперники Молчанова и Стаховского во втором раунде определятся по итогу матча итальянцев Маттео Гиганте и Джулио Дзеппьери против немецких теннисистов Петера Гойовчика и Томаса Камке.

Напоминаем, что Сергей Стаховский сегодня выбыл из турнира в Бьелле в индивидуальном разряде.

Поделись:
Теги: АТР, Челленджер, Сергей Стаховский, Денис Молчанов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь