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Роджер Федерер — Дэн Эванс: Видеообзор матча турнира АТР в Катаре

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Роджер Федерер — Дэн Эванс: Видеообзор матча туррира АТР в Катаре.

Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в трех сетах со счетом 7:6, 3:6, 7:5 обыграл англичанина Дэна Эванса во втором раунде турнира ATP серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе

В этом матче Федерер подал 13 эйсов против девяти и не допустил ни одной двойной ошибки против трех у Эванса. Также оба теннисиста реализовали по одному брейк-пойнту из четырех.

Игра против Дэна Эванса стала первой для Федерера с января 2020 года, когда швейцарский теннисист выступал принимал участие в Australian Open.

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Теги: ATP, Роджер Федерер
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