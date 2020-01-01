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Федерер одержал победу в первом матче с января 2020 года

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Роджер Федерер обыграл Дэна Эванса на турнире в Дохе.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл англичанина Дэна Эванса во втором раунде турнира ATP серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

Весь матч прошел в упорной борьбе. Оба теннисиста смогли выиграть всего по одному гейму на подаче соперника. И Федерер, и Эванс упустили много брейк-пойнтов и геймболов. Швейцарец на тай-брейке забрал первый сет 7:6. Однако во втором англичанин перехватил инициативу и выиграл 6:3. Решающий, третий сет снова перешел в тай-брейк, где опять сильнее оказался Федерер — 7:5 и швейцарский теннисист вышел в следующий раунд.

Игра против Дэна Эванса стала первой для Федерера с января 2020 шгода, когда швейцарец принимал участие в Australian Open.

В четвертьфинале Федереру предстоит матч против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, который в двух сетах обыграл Малека Джазири из Туниса. Единственный раз Федерер и Басилашвили встречались друг с другом в первом раунде Australian Open 2016 года — тогда уверенную победу в трех сетах одержал швейцарский теннисист.

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Теги: ATP, Роджер Федерер
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