Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA в Дубае

Украинка и её латвийская напарница обыграли действующих чемпионок US Open.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и её напарница Елена Остапенко из Латвии вышли в четвертьфинал турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

Во втором раунде Киченок и Остапенко обыграли действующих чемпионок US Open в парах Лауру Зигемунд из Германии и россиянку Веру Звонареву. Первый сет уверенно выиграл украинско-латвийский дуэт со счетом 6:3, во втором сете сильнее были Зигемунд и Звонарева — 2:6. В решающей, третьей партии Киченок и Остапенко сделали пять мини-брейков и довели сет до победы 10:6.

Напоминаем, что вторая из сестер Киченок, Надежда с румынской напарницей Ралукой Олару сегодня выбыли из розыгрыша Dubai Duty Free Tennis Championships уступив финалисткам Australian Open.