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Надежда Киченок выбыла из турнира WTA в Дубае в парном разряде

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Украинка и её румынская напарница не смогли обыграть чешскую пару.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок и её румынская напарница Ралука Олару не смогли пройти в четвертьфинал турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

Во втором раунде Киченок и Олару проиграли финалисткам парного Australian Open, вторым сеянным чешским теннисисткам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Первый сетр украинско-румынский дуэт выиграл со счетом 7:5, затем проиграл второй — 4:6. В решающем сете Киченок и Олару сделали три мини-брейка против пяти у Крейчиковой и Синяковой и уступили со счетом 6:10.

Завтра, в четверг, в парном четвертьфинале Dubai Duty Free Tennis Championships сыграет вторая из сестер Киченок, Людмила, которая в паре с Еленой Остапенко из Латвии выступить против китаянок Сю Йифань и Ян Чжаосюань.

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Теги: WTA, Надежда Киченок
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