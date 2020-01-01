Стаховский проиграл на старте Челленджера в Италии

Сергей Стаховский не смог обыграть итальянца Андреаса Сеппи.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выбыл из розыгрыша турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В первом раунде Стаховский в двух сетах проиграл местному теннисисту Андреасу Сеппи. В первой партии украинец выиграл всего два гейма, при этом не создав ни одного брейк-пойнта, не реализовав матчбол в пятом гейме и проиграв 2:6. Второй сет украинец Стаховский с проигрыша гейма на своей подаче, который стал решающим — отыграться экс-первая ракетка Украины не смог и проиграл сет 4:6.

За этот матч Стаховский подал два эйса против трех, сделал две двойные ошибки против трех и не реализовав ни одного брейк-пойнта из двух против трех из трех у Сеппи.

Напоминаем, что сегодня на турнире в Бьелле также стартовал Илья Марченко, который смог пройти во второй раунд.