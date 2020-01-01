Марченко с победы стартовал на Челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко обыграл У Тунлиня из Тайваня.

Украинский теннисист Илья Марченко победой над тайваньцем У Тунлинем начал свои выступления на турнире АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В первом сете при счете 1:2 и 2:3 Марченко не позволил оппоненту реализовать в общей сложности четыре брейк-пойнта, после чего при счете 4:4 забрал гейм на подаче соперника, забрав сет на собственной подаче со счетом 6:4. Во втором сете уже украинец не смог реализовать брейк-пойнты в первом гейме, а потом — при счете 2:2 и 3:3. В итоге судьба сета решалась на тай-брейке, в которром сильнее оказался Марченко, выигравший сет со счетом 7:6 и победивший в матче.

За этот матч Марченко подал шесть эйсов против пяти, сделал две двойные ошибки против одной и реализовал два брейк-пойнта из восьми против одного из пяти у У Тунлиня.

Во втором раунде соперником первой ракетки Украины будет итальянский теннисист Андреа Арнабольди, который в первом раунде также в двух сетах обыграл первого сеянного Джеймса Дакуорта из Австралии. Ранее Марченко и Арнабольди играли друг с другом три раза и дважды победу одержал украинский теннисист — в том числе в последней их встрече, которая состоялась в ноябре 2015 года в итальянской Брешии.