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Свитолина зачехлила ракетку в Дубае, уступив Кузнецовой

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Украинка уступила представительнице России в 3 сетах.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свое выступление на турнире WTA в Дубае (ОАЭ).

Наша спортсменка во втором круге за три сета уступила представительнице России Светлане Кузнецовой. Примечательно, что в третьем сете Свитолина выиграли лишь один гейм.

Второй круг, Дубай

Элина Свитолина (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) 6:2, 4:6, 1:6

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время украинка выполнил одну подачу навылет, допустила две двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из семи.

Что касается Кузнецовой, то на ее счету три эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-поинтов из семи.

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Теги: Элина Свитолина, WTA, Светлана Кузнецова
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