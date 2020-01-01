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Завацкая вслед за Цуренко вылетела из турнира в Дубае

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Украинка проиграла свой дебютный матч в основной сетке соревнований WTA 1000.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершает выступление на турнире WTA в Дубае (ОАЭ). В первом круге соревнований украинку обыграла представительница Швейцарии Джил Тайхманн.

Мачт продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 4:6, 4:6. Завацкая сделала одну подачу навылет и не реализовала ни одного брейк-поинта.

Дубай, WTA. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Жиль Тайхман (Швейцария) 1:6, 2:6

Напомним, ранее Леся Цуренко также не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае.

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Теги: Катарина Завацкая, теннис, WTA
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