Завацкая вслед за Цуренко вылетела из турнира в Дубае

Украинка проиграла свой дебютный матч в основной сетке соревнований WTA 1000.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершает выступление на турнире WTA в Дубае (ОАЭ). В первом круге соревнований украинку обыграла представительница Швейцарии Джил Тайхманн.

Мачт продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 4:6, 4:6. Завацкая сделала одну подачу навылет и не реализовала ни одного брейк-поинта.

Дубай, WTA. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Жиль Тайхман (Швейцария) 1:6, 2:6

Напомним, ранее Леся Цуренко также не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае.