Рублев стал триумфатором турнира в Роттердаме, обыграв Фучовича в финале
Российский теннисист без проблем одолел венгра в финале.
Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Роттердаме. В финале он обыграл венгра Мартона Фучовича.
Для победы восьмой ракетке мира хватило двух сетов. Первую партию Рублев выиграл на тай-брейке, вторую взял более уверенно.
23-летний Рублев выиграл уже шестой турнир начиная с 2020 года. В прошлом году россиянин побеждал в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.
В этом году Рублев одержал 13 побед в 14 матчах, проиграв только в 1/4 финала Australian Open.
ATP. Роттердам. Финал
Андрей Рублев — Мартон Фучович 2:0 (7:6(4), 6:4)
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