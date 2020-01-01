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Рублев стал триумфатором турнира в Роттердаме, обыграв Фучовича в финале

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Российский теннисист без проблем одолел венгра в финале.
Андрей Рублев - победитель турнира в Роттердаме
Андрей Рублев - победитель турнира в Роттердаме
Getty Images

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Роттердаме. В финале он обыграл венгра Мартона Фучовича.

Для победы восьмой ракетке мира хватило двух сетов. Первую партию Рублев выиграл на тай-брейке, вторую взял более уверенно.

Андрей Рублев — Мартон Фучович
Андрей Рублев — Мартон Фучович
Getty Images

23-летний Рублев выиграл уже шестой турнир начиная с 2020 года. В прошлом году россиянин побеждал в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.

В этом году Рублев одержал 13 побед в 14 матчах, проиграв только в 1/4 финала Australian Open.

ATP. Роттердам. Финал

Андрей Рублев — Мартон Фучович 2:0 (7:6(4), 6:4)

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Теги: Андрей Рублев, Мартон Фучович, ATP
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