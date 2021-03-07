Свитолина объяснила, как призовые влияют на ее мотивацию

Украинка призналась, что успешные годы разбаловали теннисисток.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина высказалась о сокращении призовых фондов в период пандемии.

"Нужно приспосабливаться, например, в работе с командой, в повседневной жизни. Может, быть немного разумнее, и я думаю, что всем важно перестроиться, поскольку сейчас, безусловно, призовые значительно изменились.

Я думаю, что некоторым игрокам очень непросто приспособиться, и мне, наверное, тоже немного трудно, потому что нас слегка избаловали в те годы, когда призовые были очень высокие.

Теперь, конечно, в голову приходит мысль, что ты уже не так мотивирована играть некоторые турниры, потому что призовые сильно снизились, и лучше пропустить маленький, чтобы не устать перед крупным. Так что, на мой взгляд, это точно немного сказывается на мотивации. Надеюсь, мы сможем постепенно вернуться к тому, что было раньше", - цитирует Свитолину France24.