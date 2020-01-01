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Клара Таусон — Виктория Голубич: видеообзор финала турнира WTA в Лионе

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Клара Таусон выиграла первый в карьере чемпионский титул WTA.

Клара Таусон
Клара Таусон
Getty Images

Датская теннисистка Клара Таусон обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:1 в финале турнира WTA серии 250 Open 6ème Sens во французском Лионе.

В финальном матче Таусон подала семь эйсов против нуля, не совершила ни одной двойной ошибки против одной и выиграла шесть брейк-пойнтов из 16 против трех из восьми у швейцарской теннисистки.

Финал турнира в Лионе стал первым финалом турнира WTA с сентября 2019 гола, в котором обе участницы начинали турнир в квалификации. А чемпионский титул на  Open 6ème Sens-2021 стал для Клары Таусон первым в её карьере в WTA.

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Теги: WTA, Лион, финал
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