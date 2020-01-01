Таусон стала чемпионкой турнира WTA в Лионе

Молодая датская теннисистка одержала яркую победу в финале.

Молодая датчанка Клара Таусон одержала победу над швейцарской теннисисткой Викторией Голубич в финале турнира WTA серии 250 Open 6ème Sens во французском Лионе.

В первом сете теннисистки на двоих выиграли всего три гейма на своих подачах. При этом Таусон не реализовала четыре брейк-пойнта, а Голубич — три. Датская теннисистка по ходу сета уступал 0:2, однако потом выиграла четыре сета кряду, вела 5:3 и забрала сет со счетом 6:4. А второй сет проходил полностью под диктовку Таусон, которая при счете 5:0 отдала сопернице единственный гейм, в котором не реализовала четыре брейк-пойнта. В седьмом гейме уже Голубич не реализовала два брейк-пойнта и датская теннисистка выиграла гейм и сет со счетом 6:1.

Стоит отметить, что чемпионский титул в Лионе стад первым в карьере Таусон в турнирах WTA. Также финал Open 6ème Sens-2021 стал первым финалом турнира WTA c сентября 2017 года, в котором обе теннисистки начинали в квалификации.