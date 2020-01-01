Киченок прошла во второй раунд парного турнира WTA в Дубае

Людмила Киченок и Елена Остапенко обыграли Белинду Бенчич и Луцию Градецку.

Украинская теннисистка Людмила Киченок и её напарница Елена Остапенко из Латвии прошли во второй раунд турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

В первом раунде соперницами Киченок и Остапенко были швейцарка Белинда Бенчич и чешская теннисистка Луция Градецкая. Первый сет украинско-латвийская пара проигралоа со счетом 4:6, однако Киченок и Остапенко с таким же счетом отыгрались во втором сете. Решающая партия перешла в тай-брейк, где украинская и латвийская теннисистки отыгрались, проигрывая по ходу сета 2:5, и победили со счетом 10:8.

Своих соперниц по второму раунду турнира в Дубаи Киченок и Остапенко узнают завтра по результату матча, в котором канадско-американская пара Габриэла Дабровски — Кори Гауфф сыграет против немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонаревой.