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Киченок прошла во второй раунд парного турнира WTA в Дубае

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Людмила Киченок и Елена Остапенко обыграли Белинду Бенчич и Луцию Градецку.
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок и её напарница Елена Остапенко из Латвии прошли во второй раунд турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

В первом раунде соперницами Киченок и Остапенко были швейцарка Белинда Бенчич и чешская теннисистка Луция Градецкая. Первый сет украинско-латвийская пара проигралоа со счетом 4:6, однако Киченок и Остапенко с таким же счетом отыгрались во втором сете. Решающая партия перешла в тай-брейк, где украинская и латвийская теннисистки отыгрались, проигрывая по ходу сета 2:5, и победили со счетом 10:8.

Своих соперниц по второму раунду турнира в Дубаи Киченок и Остапенко узнают завтра по результату матча, в котором канадско-американская пара Габриэла Дабровски — Кори Гауфф сыграет против немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонаревой.

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Теги: WTA, Людмила Киченок, Елена Остапенко, Белинда Бенчич
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