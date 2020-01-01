Петра Квитова — Гарбинье Мугуруса: Видеообзор финала Qatar Total Open

Петра Квитова стала двукратной чемпионкой турнира в Дохе.

Петра Квитова Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова со счетом 6:2, 6:1 обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в финальном матче турнира WTA серии 500 Qatar Total Open в Дохе.

За матч Квитова не подала ни одного эйса против одного, однако реализовала пять из девяти брейк-пойнтов против одного из семи у Мугурусы. Также обе соперницы совершили по две двойные ошибки.

После этой победы Петра Квитова стала четвертой теннисисткой, которая смогла выиграть турнир Qatar Total Open дважды.