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Квитова стала двухкратной чемпионкой турнира в Дохе

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В финале Петра Квитова уверенно обыграла Гарбинье Мугурусу.
Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира WTA серии 500 Qatar Total Open в Дохе.

В финальном матче Квитова играла против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы, которую обыграла в своем первом финале в Дохе. Лишь в начале первого сета игра была равной и соперницы забирали геймы на своих подачах, при этом не реализовав брейк-пойнты. А после счета 2:2 Квитова полностью захватила инициативу и не отдала её до конца матча. Первый сет чешка выиграла 6:2, а во втором отдала первый гейм, а потом выиграла шесть геймов подряд — 6:1.

Таким образом Петра Квитова стала четвертой теннисисткой, которая смогла выиграть Qatar Total Open дважды.

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Теги: WTA, Петра Квитова, Гарбинье Мугуруса, финал
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