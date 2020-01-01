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Цуренко прошла в финал квалификации турнира WTA в Дубаи

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Деся Цуренко уверенно обыграла Кристину Букшу из Испании.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в финал квалификации турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

Во полуфинале квалификации Цуренко уверенно обыграла теннисистку из Испании Кристину Букшу. В обоих сетах украинская теннисистка отдала по два гейма и одержала победу со счетом 6:2, 6:2.

За матч украинская теннисистка не подала ни одного эйса против трех, сделала шесть двойных ошибок против пяти, однако реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 против двух из пяти у своей соперницы.

В финале соперницей Леси Цуренко будет итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая в трех сетах обыграла Арину Родионову из Австралии. Ранее Цуренко и Тревизан друг с другом не играли.

Напоминаем, что в финал квалификации турнира в Дубае сегодня также прошла Катарина Завацкая.

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Теги: WTA, Леся Цуренко
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