Переключиться на мобильную версию

Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA в Дубае

Комментариев: 0
Украинка в двух сетах обыграла Лауру-Йоану Паар из Румынии.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
facebook.com/KZavatska

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

В полуфинальном матче Завацкая в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Лауру-Йоану Паар. В первой партии соперницы сразу начали забирать сеты на подачах друг друга, при этом украинская теннисистка не реализовала два брейк-пойнта и один геймбол. При счете 2:3 в пользу Паар начался обмен победами на собственных подачах, но недолгий — при счете 4:5 Завацкая выиграла три гейма подряд и забрала сет со счетом 7:5.

Во втором сете преимущество украинской теннисистки стало ощутимым. Завацкая быстро забрала гейм на подаче румынской теннисистки и, в дальнейшем, не позволила ей отыграться. Однако, при счете 5:2 украинка не реализовала два геймбола и победу в этом матче пришлось отложить до следующего гейма — 6:3.

Всего Завацкая подала один эйс против нуля, сделала две двойные ошибки против одной и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти против трех из трех.

В финале квалификации Катарина Завацкая сыграет против болгарки Виктории Томовой, которая также в двух сетах обыграла россиянку Ангелину Габуеву. Ранее Завацкая и Томова встречались в августе 2018 года на турнире в Будапеште — тогда со счетом 6:4, 7:5 выиграла украинская теннисистка.

Поделись:
Теги: WTA, Катарина Завацкая
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь