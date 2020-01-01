Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA в Дубае

Украинка в двух сетах обыграла Лауру-Йоану Паар из Румынии.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

В полуфинальном матче Завацкая в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Лауру-Йоану Паар. В первой партии соперницы сразу начали забирать сеты на подачах друг друга, при этом украинская теннисистка не реализовала два брейк-пойнта и один геймбол. При счете 2:3 в пользу Паар начался обмен победами на собственных подачах, но недолгий — при счете 4:5 Завацкая выиграла три гейма подряд и забрала сет со счетом 7:5.

Во втором сете преимущество украинской теннисистки стало ощутимым. Завацкая быстро забрала гейм на подаче румынской теннисистки и, в дальнейшем, не позволила ей отыграться. Однако, при счете 5:2 украинка не реализовала два геймбола и победу в этом матче пришлось отложить до следующего гейма — 6:3.

Всего Завацкая подала один эйс против нуля, сделала две двойные ошибки против одной и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти против трех из трех.

В финале квалификации Катарина Завацкая сыграет против болгарки Виктории Томовой, которая также в двух сетах обыграла россиянку Ангелину Габуеву. Ранее Завацкая и Томова встречались в августе 2018 года на турнире в Будапеште — тогда со счетом 6:4, 7:5 выиграла украинская теннисистка.