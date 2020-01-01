Стаховский: Пятый матч сам по себе добавляет волнения

Сергей Стаховский прокомментировал решающую игру сборной Украины против Израиля.

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свою игру против Ишая Олиэля в матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В этой игре экс-первая ракетка Украины одержал победу, которая принесла сборной Украины итоговую победу в матче.

«Когда играешь пятый матч, то это само по себе добавляет волнения. Ты понимаешь, что произойти может что угодно, что ты можешь травмироваться. К счастью, я считаю сборная Израиля допустила ошибку, поставив на решающую встречу Ишая Олиэля, который не играл ни одного матча в этом противостоянии. Изначально мне было легче от него оторваться и дальше играть на удержание», - приводит слова Стаховского Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 3:2.