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Стаховский: Пятый матч сам по себе добавляет волнения

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Сергей Стаховский прокомментировал решающую игру сборной Украины против Израиля.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
facebook.com/UkrainianTennisFederation/

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свою игру против Ишая Олиэля в матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В этой игре экс-первая ракетка Украины одержал победу, которая принесла сборной Украины итоговую победу в матче.

«Когда играешь пятый матч, то это само по себе добавляет волнения. Ты понимаешь, что произойти может что угодно, что ты можешь травмироваться. К счастью, я считаю сборная Израиля допустила ошибку, поставив на решающую встречу Ишая Олиэля, который не играл ни одного матча в этом противостоянии. Изначально мне было легче от него оторваться и дальше играть на удержание», - приводит слова Стаховского Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 3:2.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Сергей Стаховский
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