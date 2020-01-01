Марченко: Я хорошо знаю, как играть с Лешемом

Илья Марченко прокомментировал игру против Эдана Лешема в матче Кубка Дэвиса.

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свою тигру против Эдана Лешема в матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В этой игре первая ракетка Украины одержал победу над лидером команды Израиля со счетом 6:3, 6:2.

«С Эданом Лешемом раньше я играл два раза: на клубных соревнованиях в декабре и на Кубке Дэвиса. Все матчи были идентичны, во всех матчах он делал ранний брейк и потом я отыгрывался. Я очень хорошо знаю, как с ним играть, моя тактика работала безупречно. Мне с ним удобно играть, а кто в сборной Израиля самый сильный игрок, не мне судить», - приводит слова Марченко Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сборная Украины обыграла команду Израиля со счетом 3:2.