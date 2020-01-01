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Молчанов: Были шансы, которые нужно было использовать

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Денис Молчанов прокомментировал парную игру матча Кубка Дэвиса Украина — Израиль.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Украинский теннисист Денис Молчанов прокомментировал парную встречу в рамках матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В парной игре Молчанов и Сергей Стаховский уступили Даниэлю Цукерману и йонатану Эрлиху.

«“В решающем сете ранний брейк мы не сделали, а потом сразу же получили обратный. Сегодня был не самый лучший теннис в нашем исполнении, поэтому такой результат. Если хотя бы на 20% игра была бы качественнее, то и результат был бы совсем другой. Потому что какой-то страшной угрозы на корте было, но были шансы, которые нужно было использовать», - приводит слова Молчанова Большой теннис Украины.

Напоминаем, что в итоге сборная Украины обыграла Израиль со счетом 3:2.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Денис Молчанов
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