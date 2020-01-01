Сборная Украины обыграла Израиль в матче Кубка Дэвиса

Украинцы проиграли парную игру, но выиграли обе индивидуальные.

Сборная Украины одержала победу в матче Первой мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Израиля, который проходил в Погребах, Киевской области.

Первую игру второго дня в парном разряде украинцы проиграли. Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили Даниэлю Цукерману и играющему капитану израильтян Йонатану Эрлиху в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Молчанов и Стаховский реализовали два брейк-пойнта из семи против трех из 12 у Эрлиха и Цукермана.

В первой одиночной игре Илья Марченко смог сравнять счет в матче. Играя против Эдана Лешема, Марченко реаолизовал четыре брейк-пойнта против одного у израильского спортсмена и выиграл в двух сетах 6:3, 6:2.

В решающей игре Сергей Стаховский выступал против Ишая Олиэля. Чуть более, чем за час игры Стаховский реализовал три брейк-пойнта из шести и выиграло со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, сборная Украины одержала победу со счетом 3:2.