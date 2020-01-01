Федерер: Джокович один из величайших в истории
Швейцарец отметил влияние Новака на теннис.
Легендарный теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое соперничество с Новаком Джоковичем.
"Мне нравится играть с Новаком. У нас разные игровые стили, мы всегда заставляем друг друга показывать максимум. Новак иногда показывает удивительную игру, не допуская ошибок. Это зависит от его настроения.
Могу сказать, что Джокович - один из величайших в истории. Он заставил меня прогрессировать", - приводит слова Федерера Twitter LuisGat.
Полная версия правил