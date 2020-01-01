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Федерер: Джокович один из величайших в истории

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Швейцарец отметил влияние Новака на теннис.
Федерер: Джокович один из величайших в истории

Легендарный теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое соперничество с Новаком Джоковичем.

"Мне нравится играть с Новаком. У нас разные игровые стили, мы всегда заставляем друг друга показывать максимум. Новак иногда показывает удивительную игру, не допуская ошибок. Это зависит от его настроения.

Могу сказать, что Джокович - один из величайших в истории. Он заставил меня прогрессировать", - приводит слова Федерера Twitter LuisGat.

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Теги: Роджер Федерер, Новак Джокович, теннис
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