Циципас и Чорич победили в четвертьфиналах турнира ATP в Нидерландах

Борна Чорич и Стефанос Циципас одержали непростые победы.

Полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас и хорватский теннисист Борна Чорич прошли в полуфинал турнира ATP серии 500 ABN AMRO World Tennis Tournament в нидерландском Роттердаме.

Чорич в своем полуфинале в двух сетах обыграл японца Кея Нишикори. Оба сета этого матча прошли под знаком равной борьбы, на двоих теннисисты отдали всего четыре гейма на своих подачах. В итоге в обоих сетах пришлось играть тай-брейки, в которых сильнее оказывался хорватский теннисист.

Циципасу понадобились три сета для того, чтобы обыграть россиянина Карена Хачанова. В первом сете греческий теннисист повел 2:0, однако после этого проиграл четыре гейма подряд, при этом не реализовав геймбол, и, в дальнейшем проиграл партию со счетом 4:6. Однако во втором сете грек быстро повел со счетом 5:0, не дав своему сопернику реализовать один брейк-пойнт и два геймбола. Потом, однако, Хачанов три гейма подряд выиграл, но Циципас уверенно забрал девятый гейм и сет со счетом 6:3, переведя матч в третий сет. В решающей партии игра была равной. Хачанов повел 1:3, однако в пятом гейме Циципас не дал ему реализовать три геймбола, забрав затем гейм на своей подаче. При счетре 5:5 полуфиналист Australian Open снова забрал гейм на подаче соперника, а потом и собственной, выиграв сет со счетом 7:5 и матч.

В полуфинале соперником Циципаса станет еще один россиянин Андрей Рублев, который также в трех сетах обыграл французского теннисиста Жереми Шарди. А Чорич имя своего соперника узнает завтра по итогу матча между американцем Томми Полом и Мартоном Фучовичем из Венгрии.